Радев: Управляващите са в парализа и чакат санкционирания по "Магнитски" депутат да ги уведоми дали ще ги бъде

Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания по „Магнитски“ депутат да ги уведоми дали ще ги бъде, каза президентът Румен Радев, който участва в официалното откриване на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии в София.

Правителството го е страх да заседава, а Народното събрание не събира кворум, докато същият този политик не позволи, посочи още държавният глава. Явно това е представата за държавност на някои хора, допълни той, цитиран от БТА.

