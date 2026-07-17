Радев: Видяхте ли подпис на Киевската декларация? Няма такъв и няма да видите такъв

Кадър БТВ

Вие видяхте ли подписа на министър Петрова под декларацията? Няма подпис, няма и да видите такъв подпис. Това стана ясно от изказване на премиера Румен Радев относно това, че министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Kоалиция на желаещите" за Украйна, цитира Новини.бг.

"Министър Петрова отиде в Украйна, за да продължи двустранните разговори с президента Зеленски - той поиска три срещи в рамките на различни международни събития, поискани от него. Темите са в областта на енергетиката и икономиката. Имаше разговори и с "Нафтогаз" - с голяма перспектива и потенциал."

"Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито външният министър е подписвала декларацията. Тя беше поканена да присъства на официалния празник на Украйна", заяви Радев в кулоарите на парламента.

"Специално на срещата в Анкара стана въпрос за внос на големи количества на природен газ - Украйна вижда България като един много важен партньор."

"България е част от общите европейски решения, но България няма да предоставя и не предоставя оръжие и финансови средства. Ние продължаваме там, където считаме, че е удачно, да развиваме нашите отношения с Украйна."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!