Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

Старата власт ни завеща много неразплатени сметки

Министър-председателят Румен Радев е на първо официално посещение в Германия, където предстои да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. Фокусът на разговорите е двустранното сътрудничество, на фона на повишената перспектива пред кредитния рейтинг на България.

Премиерът критикува остро предишните управления относно завареното финансово състояние на държавата. "Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност", заяви той, цитира Дунав мост.

Според него последствията ще бъдат понесени от гражданите. "Това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления", категоричен бе Румен Радев.

В рамките на посещението си българският министър-председател ще проведе разговори с германския канцлер Фридрих Мерц. Очакванията са срещата да затвърди партньорството между двете държави. "Убеден съм, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България", коментира правителственият ръководител.

Визитата идва в момент, когато международните кредитни агенции отчитат подобрение в икономическата перспектива на страната. Този ход се тълкува като ясен знак за излизане от кризата.

"Тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство", отбеляза Румен Радев. Той подчерта, че "тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност на България след години на безпътица".

