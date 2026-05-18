Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията
Старата власт ни завеща много неразплатени сметки
Министър-председателят Румен Радев е на първо официално посещение в Германия, където предстои да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. Фокусът на разговорите е двустранното сътрудничество, на фона на повишената перспектива пред кредитния рейтинг на България.
Премиерът критикува остро предишните управления относно завареното финансово състояние на държавата. "Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност", заяви той, цитира Дунав мост.
Според него последствията ще бъдат понесени от гражданите. "Това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления", категоричен бе Румен Радев.
В рамките на посещението си българският министър-председател ще проведе разговори с германския канцлер Фридрих Мерц. Очакванията са срещата да затвърди партньорството между двете държави. "Убеден съм, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България", коментира правителственият ръководител.
Визитата идва в момент, когато международните кредитни агенции отчитат подобрение в икономическата перспектива на страната. Този ход се тълкува като ясен знак за излизане от кризата.
"Тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство", отбеляза Румен Радев. Той подчерта, че "тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност на България след години на безпътица".
