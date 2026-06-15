Радев: Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с черната пантера от Шумен

снимка: Фейсбук, Румен Радев

Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон със слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен - всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя. Това коментира премиерът Румен Радев по повод "Боташ" и съмненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на ефективността на предоговорянето му и, че вероятно ще станем по-енергийно зависими от Турция, предаде "Дарик".

Външният министър на Турция Хакан Фидан на посещение у нас потвърди, че темата за „Боташ“ е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции. „От времето, когато господин Радев беше президент, следим отблизо тази тема. Проведохме няколко обсъждания и бяха дадени инструкции за разрешаването на този въпрос“, заяви Фидан и подчерта, че според Анкара отношенията между България и Турция имат много по-широк потенциал от един конкретен договор. По думите му президентът на Турция също е поставил задачата въпросът да бъде решен възможно най-бързо. „Президентът ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време“, заяви турският министър.

"Що се касае този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казвал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото, ако сработи, дори както служебния министър Трайчо Трайков казва, той носи повече загуби. Това е по-опасното в случая, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетиката", заяви в неделя Бойко Борисов.

По повод бюджета, премиерът каза, че ситуацията е сложна, а пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове от предишните правителства са изчерпани и няма как да се прилагат повече, да се декапитализира. Няма какво повече да се вземе. Някои от тях са взимали кредити, за да взимат девидент. Не можем повече тази година да взимаме данък от банките. Всички тези трикове се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджета към момента. Работим сериозно в две направления. Надяваме се до края на този месец да бъде представен редовния бюджет, работи се денонощно. Търсят се всички варианти”, каза още премиерът.

Няма как от такъв висок дефицит, който заварихме, да паднем до 3% и то с малко заем или без заем. Съвети от хората, които изтеглиха 20 млрд. не приемам.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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