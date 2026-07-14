Радев атакува Пеевски: Кой и как плати полетите му?

Снимка Министерски съвет

Кой и как плати полетите на Делян Пеевски. Този въпрос отправи от Париж премиерът Румен Радев и се закани:" Ще извадим цялата истина наяве". Според него не изглежда добре в международен план това, че България не се е съобразила със санкциите по глобалния закон Магнитски.

Припомняме, че Народното събрание изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за информация, налична в структурите на МВР, относно появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски.

"Относно полетите на Пеевски, все още сме в процес на работа и се обработва информацията. Имал е доста пътувания по линията София-Истанбул, като продължава по различни дестинации. Влезли сме във връзка с много държави - накъде са продължали и кои са хората, които са пътували, и много важно: с какви средства", коментира Демерджиев.

Той посочи, че за осем години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, като 181 са чартърните полети. Един от договорите е над 122 000 евро.

"Тези полети са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който по наша информация е адвокат на Пеевски. Ако се върна на въпросните шест полета: плащано е по 10 000 евро на полет. Ако изчислим за всички дестинации: първата е до Истанбул, от там следват полети до Дубай, Турция, Гърция. Очакваме подробна информация от тези държави: кои са били пътниците на борда", поясни Демерджиев.

Румен Радев призна, че е отхвърлил покана от президента Макрон за участие на България в Коалицията на желаещите за Украйна. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна“, каза премиерът пред bTV в Париж.

„Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията“, добави той.

Деветте държави от коалицията и Украйна обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана.

„Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат на друго място и в друг формат. Предложения и идеи сме виждали много. България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в ЕС и в НАТО, където България има своето място“, подчерта Румен Радев.

„Настоявали сме за изваждането на физическо лице от санкционния списък срещу Русия, което има отношение към софийското метро. Искам да кажа ясно. България заяви открито своите резерви и своята готовност да наложи вето на целия пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте, че те бяха извадени от списъка. За първи път България се заявява открито със своя национален интерес и виждаме, че няма нищо страшно в това една държава да отстоява своя национален интерес. Това поведение се уважава от всички останали партньори“, допълни министър-председателят.

Румен Радев е на мнение, че предишните 20 пакета санкции срещу Русия не постигат целите си.

По отношение на процедурата по свръхдефицит срещу България и бюджета за 2026 година Радев коментира, че настоящият дефицит „е завещаният от предишното управление“.

„Правим всичко възможно и сме изчерпили всички резерви, за да го свалим до приемлива норма, която все пак е над 3%. Амбицията ни за 2027 година е този дефицит да бъде свален още. Доста държави от ЕС са в процедура по свръхдефицит. Не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа и този свръхдефицит. Ще направим всичко възможно да го намалим“.

„Информацията за полетите на Делян Пеевски отеква лошо в международен план. В България не е имало никакво съобразяване със санкциите по закона „Магнитски“ срещу Делян Пеевски. Че полети има – има. Това е категорично ясно. Министър Иван Демерджиев представи доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети“, каза още премиерът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!