Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет, предава Нова телевизия.

„На летище „Васил Левски” София са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили - наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на МС на кабинета „Желязков” със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, а след това и с президента Тръмп”, заяви министър-председателят.

Радев обяви още, че ще бъде сформиран Съвет за административна реформа с председател вицепремиера Гълъб Донев. „Както обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани”, заяви Радев.

По думите му подходите, от които правителството ще се ръководи в тази реформа са ясни. Той посочи, че това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки. „Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и за бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията”, каза той.

Премиерът обяви още, че кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на „Евровизия” под председателството на вицепремиера Иво Христов. В него ще влязат и съответните ресорни министерства.

„Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на „Евровизия” и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Още тази седмица ще поканим DARA, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси”, заяви Радев.

