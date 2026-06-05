Радев е получил уверения от Вучич, че искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев ще бъде разгледано отговорно

Снимка Министерски съвет

Министър-председателят Румен Радев е получил уверения от сръбския премиер Александър Вучич, че искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев, бившият шеф на Българската банка за развитие, ще бъде разгледано отговорно.

Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадиция на Мавродиев до правосъдния министър на Сърбия по разследване за злоупотреба. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански.

Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев ще бъдат изпратени в Белград най-късно във вторник. По думите на заместник-градския прокурор Десислава Петрова окончателното решение обаче зависи от Министерството на правосъдието в Сърбия.

Мавродиев се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. След задържането му се подготвя искане за екстрадиция

„Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България“, казва Десислава Петрова.

Досъдебното производство не е внесено в съда, защото до вчера Мавродиев е бил в неизвестност, обясниха от прокуратурата. Случая коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Това, което е резонно като въпроси е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев, и аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже“, коментира вътрешният министър. Защитата на Мавродиев засега отказва коментар, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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