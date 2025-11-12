Радев и Ердоган гледат заедно мача Турция - България в Бурса

Кадър Youtube

Президентът на България Румен Радев и колегата му от Турция Реджеп Тайип Ердоган ще бъдат заедно на стадиона в Бурса и ще гледат на живо световната квалификация между двете страни, предаде bursasaati.com, цитирани от БГНЕС.

Двата отбора от зона „Европа“ са разпределени в група Е и ще играят тази събота, 15 ноември в Бурса. Срещата ще се играе от 19 ч. наше време. Очаква се двамата държавни глави да се срещнат преди двубоя.

Все още няма официална информация от двете администрации за срещата и евентуалните теми, които ще бъдат обсъдени.

Радев и Ердоган последно са комуникирали на 31 май тази година, когато в телефонен разговор обсъдиха двустранните отношения между България и Турция, както и войната в Украйна.

Двамата се срещнаха „очи в очи“ през декември 2022 г., когато българският президент беше на официално посещение в Истанбул.

Южните ни съседи се нуждаят от точка, за да си гарантират поне плейоф. В момента те са на три пункта от лидера Испания. Нашите пък са на дъното без точка. Първият двубой между двата състава завърши с разгромното 6:1 в полза на турския отбор.

