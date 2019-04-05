Радев и Щайнмайер тръгват към Пловдивско, ето какво ще свършат там

Президентът Румен Радев и германският му колега Франк-Валтер Щайнмайер ще разгледат завод на германска фирма в Пловдивско. Това предаде Нова тв.

Както e известно, в четвъртък Щайнмайер пристигна на официално посещение у нас по покана на държавния глава Румен Радев.

В София Щайнмайер и премиерът Бойко Борисов обсъдиха нуждата от устойчив общоевропейски механизъм, който да дава отговор на миграционните въпроси.

Перспективите за стратегическа германска инвестиция в България пък бяха сред темите на разговор между българския и германския президент.



Президентът Щайнмайер коментира увеличените икономически показатели между двете страни като много впечатляващи. Той призова присъстващите към откровена дискусия, включително и за евентуални проблеми. Германските фирми нямаше да бъдат тук, ако България не се развиваше като едно привлекателно място за инвестиции, каза Щайнмайер и добави, че от представителите на германските фирми ще се чуе, че те се нуждаят от добре обучени кадри.

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