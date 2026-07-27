Радев и проф. Бар-Зоар искат популяризиране на акта на спасяване на българските евреи

Снимка: Пресцентър Министерски съвет

Възможностите за популяризиране на акта на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, включително и чрез средствата на киноиндустрията, са обсъдили министър-председателят Румен Радев и историкът и политик от Израел проф. Михаел Бар-Зоар. Това съобщиха от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

Румен Радев изтъкна значимия принос на проф. Бар-Зоар за съхраняването и утвърждаването на историческата истина за този хуманен акт на България и недопускането на идеологеми и тенденциозни наративи да го изкривяват и принизяват. На срещата министър-председателят отбеляза още, че поколения българи пазят признателност към проф. Михаел Бар-Зоар за неговите усилия да съхрани историческата памет и да представи истината за факта, че България не е допуснала депортирането на своята еврейска общност към лагерите на смъртта през Втората световна война, се посочва в публикацията на страницата на правителството.

Обща е била позицията, че спасяването на българските евреи е забележителен пример за човечност и толерантност в Европа и е важно да бъде разказван и по-добре познат и в международен план.

На 10 март 2026 г. с поднасяне на венци и цветя бяха отбелязани 83 години от спасяването на българските евреи. На същата дата през 2024 г. улица в село Горско Сливово, област Ловеч, е преименувана на името на израелския писател, историк и общественик професор Михаел Бар-Зоар.

Редактор "Екип на Петел",

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