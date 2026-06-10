Радев и външният министър на Индия обсъдиха сътрудничество във високите технологии и изследването на космоса

Снимка МС

Министър-председателят Румен Радев и министърът на външните работи на Република Индия Субрахманям Джайшанкар обсъдиха перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество по време на среща в Министерския съвет днес. Като потенциални области бяха очертани икономиката, високите технологии и изследването на космоса.

В рамките на разговора беше потвърден отличният политически диалог между България и Индия и беше изразено взаимно желание за внасянето на повече прагматизъм в двустранните отношения.

Премиерът подчерта постиженията на България в областта на информационните технологии, дигиталната трансформация и развитието на иновационна екосистема, благоприятстваща инвестициите във високотехнологични производства и научноизследователска дейност. Той отбеляза и че България е сред шестте държави в ЕС, които бяха избрани да изградят фабрики за изкуствен интелект с европейско финансиране.

Сред акцентите в разговора беше и перспективата за сътрудничество в развитието на космически технологии и изследването на космоса. Обща беше позицията, че динамичните промени в света, включително ускореното развитие на изкуствения интелект, поставят нови изисквания пред конкурентоспособността и изискват засилено сътрудничество и инвестиции в сфери с висока добавена стойност, пише nova.bg.

Двамата обсъдиха и възможностите за по-активно партньорство в сферата на филмовата и развлекателната индустрия. Министър-председателят отбеляза, че България все по-често е предпочитана дестинация за реализацията на международни кинопродукции, което стимулира развитието на редица, свързани с тях индустрии.

По време на срещата бяха обсъдени и актуални въпроси от международния дневен ред.

Редактор "Екип на Петел",

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