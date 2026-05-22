Радев към Дара: Ти вече си част от европейската политика

Снимка Булфото

Дара бе посрещната в Министерския съвет.

Премиерът Румен Радев посреща в Министерския съвет с певицата DARA по повод успеха ѝ на конкурса „Евровизия“.

„Твоята енергия, неизчерпаема сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на евровизия е лично твоя и на твоя екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи“, заяви Радев.

Премиерът благодари на DARA за огромната радост и чувството на национална гордост, които е донесла на нашите сънародници и за положителните емоции на милиони хора по света, предаде БНТ.

„DARA, ти сигурно за този кратък период чу много неща за себе си, за които сигурно дори не си и предполагала, но аз искам да добавя едно. Ти вече си част от европейската политика. Бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Bangaranga - извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на „ЕВровизия“, каза още Радев.

В срещата участват министри от кабинета, екипът на DARA, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия", на която България ще бъде домакин догодина.

По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България догодина. Струкртурата ще ръководи вицепремиерът Иво Христов, пише btvnovinite.bg.

