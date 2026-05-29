Радев към Коща: Пред Европа има много предизвикателства, нека намерим общи решения

Снимка: МС

Премиерът Румен Радев проведе среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел.

"Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намерим общи решения", каза министър-председателят.

Радев подчерта, че е от съществено значение и за България, и за Европа да бъдат запазени основните политики, които обединяват ЕС – политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика.

"От една страна това е много амбициозен бюджет за Европа, който ще подкрепим, но при условие, че не забравяме какво ни обединява. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства", подчерта Радев, цитиран от BGonAir .

Още една важна тема за България изтъкна премиера, а именно икономическите, индустриалните и технологичните разлики между държавите в ЕС.

Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност, който ще бъде източник на значителни финанси за индустриална и технологична модернизация.

"Обсъдихме как парите могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия, да могат да бъдат привлечени и да участват в разработването на големи европейски индустриални проекти. Това е много важно за постигане на истинско сближаване в иновациите в индустрията, в цифровизацията", коментира министър-председателят.

Коща поздрави Радев за победата на изборите.

"България е в сърцето на Европейския съюз като пълноправен член на ЕС, Eврозоната и Шенген", отбеляза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!