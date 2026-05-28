Радев към генералният секретар на НАТО: Стратегически приоритет е инвестицията в човешкия капитал

снимка: МС

„НАТО трябва да има сериозни инвестиции в способности, ясна визия и работеща стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента“. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в белгийската столица. Премиерът подчерта, че е необходим добре балансиран набор от способности, за да се увеличи националния отбранителен капацитет на България и да допринесе към общите отбранителни способности на Алианса, съобщават от пресцентъра на МС.

Министър-председателят изтъкна, че страната ни инвестира в мащабна програма за модернизация на Българската армия, започнала с изтребителите F-16 Block 70, бронирани машини „Stryker“ и нови многофункционални модулни бойни кораби. Румен Радев подчерта, че част от проектите са произведени и интегрирани в България, което показва сериозните възможности на българската отбранителна индустрия. Премиерът допълни, че предстоят и други проекти, включени в инструмента SAFE.

Румен Радев отбеляза, че България изпълнява последователно своите съюзнически ангажименти, като вече е достигнала разходи за отбрана в размер на 2% от БВП и е поела ангажимент за поетапното им увеличаване.

В изказването си министър-председателят акцентира и върху необходимостта от преодоляване на фрагментацията в европейската отбранителна индустрия чрез по-тясна координация и използване на инструментите както на НАТО, така и на Европейския съюз. Като стратегически приоритет Румен Радев посочи и инвестицията в човешкия капитал. Премиерът подчерта значението и на разработването на общи стандарти за привличане, задържане и мотивация на военнослужещите, като определи хората като най-важния ресурс във всяка отбранителна операция.

От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте изтъкна значението на България като важен съюзник в Черноморския регион и отбеляза приноса на страната ни за укрепването на колективната отбрана на НАТО. Акцент бе поставен върху стратегическата роля на България за сигурността в Черно море, както и върху домакинството на многонационалната бойна група на НАТО на българска територия. Беше отчетен и приносът на България към международните мисии и операции на Алианса, включително участието в операцията KFOR в Косово.

Марк Рюте посочи, че развитието на българската отбранителна индустрия допринася за укрепването на отбранителните способности на Алианса. Беше подчертан и положителният икономически ефект от инвестициите в сектора, включително създаването на работни места и стимулирането на икономическия растеж

