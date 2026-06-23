Радев категоричен: Няма да се замразява минималната работна заплата!

Снимка: Булфото

Кабинетът “Радев" няма да замрази минималната работна заплата на 620,20 евро до 2028 г. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти, предаде Фокус.

Решението е в разрез с действащата формула в Кодекса на труда, според която минималната заплата се определя ежегодно като 50% от средната за последните 12 месеца, за които има официални данни.

"Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година", коментира премиерът.

"Не, няма да бъде замразявана", категоричен бе Румен Радев.

Припомняме, че по-рано се разпространи информация, че кабинетът ще замрази минималната работна заплата до 2028 година.

Последва огромна вълна на недоволство от страна на политици, икономисти и българи в социалните мрежи.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи пред журналисти, че са изпратени писма до първостепенните разпоредители с бюджет. "Така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено", каза той.

На въпрос за проектобюджета и за това дали има предложение за замразяване на минималната заплата, Донев отговори единствено, че предстоят преговори със социалните партньори.

Редактор "Екип на Петел",

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