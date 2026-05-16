Радев махна шефа на Агенция "Митници"

Снимка Булфото

Премиерът продължи с чистката.

Директорът на Агенция “Митници” Георги Димов е освободен от поста. За негов наследник е спряган Николай Шушков, съобщава БГНЕС.

Николай Шушков е бивш зам.-министър на регионалното развитие в служебния кабинет на Гълъб Донев от 2023 г. и бивш областен управител. През 2023 година той беше кандидат за кмет на Благоевград, но не събра достатъчно вот и отпадна още на първия тур.

Шушков е сред най-доверените хора на президента Румен Радев в Пиринския регион. Той бе председател на Инициативния комитет, издигнал Радев за първия му президентски мандат.

Новият ръководител на митниците има и сериозен професионален опит в системата, където години наред е заемал ръководни позиции. За назначението му се говореше отдавна, особено предвид активната му работа по време на предизборните кампании в региона. В последните месеци Шушков активно обикаляше Пиринско, участвайки в изграждането на структури и подбора на хора за силна кандидат-депутатска листа, пише struma.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!