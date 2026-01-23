Радев на изпращането си: Не могат да спрат вълната, защото сме много

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

След кратка церемония пред президентството Румен Радев си тръгна, а Илияна Йотова се върна в сградата вече в качеството на държавен глава. Двамата проведоха кратък разговор но въпреки интереса на медиите и преките предавания, никой не чу какви са думите, които те си казаха.

Пред камерите и микрофоните Радев заяви, че се радва, че на мястото са дошли много граждани, които го подкрепят. „Тази емоция значи повече от всяка социология”, коментира вече бившия държавен глава.

„Не могат да спрат вълната, защото сме много”, заяви в краткото си слово Румен Радев. След това той прие поздравите и пожеланията на симпатизантите си.

