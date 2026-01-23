реклама

Радев напусна "Дондуков" 2, Йотова е новият президент на България

23.01.2026 / 16:08 1

кадър: бТВ

След 9 години като президент на България – в този час Румен Радев излиза официално от президентската институция.

Подалият оставка Румен Радев (президент в периода 2017 - 2026 г.) излезе през парадния вход на президентството. Той беше изпратен от Илияна Йотова, която от днес е първата жена президент на страната. 

Пред парадния вход е опънат червен килим. Има гвардейски части. Секретари и съвеници на Румен Радев също са пред институцията. Събрали са се граждани, част от които са загърнати с българския флаг. Издигнати са плакати с надпис "Достоен", "Шумен е с вас", "Созопол е с вас", предаде БТА.

В района има засилено полицейско присъствие, както и много медии.

уйчо (преди 4 минути)
Рейтинг: 122787 | Одобрение: 6967
Сто папардака отишли да си вземат сбогом. Всички комунисти. Пребоядисаните ги няма.
бачо Кольо (преди 13 минути)
Рейтинг: 21453 | Одобрение: 5733
И от космоса се вижда,че народа си го обича и припознава!Дано направи нещо добро за България!
