Радев напусна "Дондуков" 2, Йотова е новият президент на България

кадър: бТВ

След 9 години като президент на България – в този час Румен Радев излиза официално от президентската институция.

Подалият оставка Румен Радев (президент в периода 2017 - 2026 г.) излезе през парадния вход на президентството. Той беше изпратен от Илияна Йотова, която от днес е първата жена президент на страната.

Пред парадния вход е опънат червен килим. Има гвардейски части. Секретари и съвеници на Румен Радев също са пред институцията. Събрали са се граждани, част от които са загърнати с българския флаг. Издигнати са плакати с надпис "Достоен", "Шумен е с вас", "Созопол е с вас", предаде БТА.

В района има засилено полицейско присъствие, както и много медии.

