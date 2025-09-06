Радев навръх Съединението: Ще дадем ли България на дерибеите

Снимка Булфото

Президентът със силни думи навръх празника.

"Днес има политически брокери, които искат да харижат суверенитета, хазната ни и нашата идентичност", това каза президентът на България Румен Радев на тържеството по повод 140 години от Съединението в Пловдив.

"Ще дадем ли България на дерибеите", попита Радев събралите се хора, много от дошлите извикаха "Не!".

"140 години ни делят от онзи септември, когато българите се изправиха срещу Берлинския конгрес", каза още той.

Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем, добави Румен Радев.

Вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци – България свободна, демократична, справедлива, просперираща, допълни той.

Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата, посочи президентът.

Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависило от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде, ще излезем от комфорта на малодушието, каза още Румен Радев.

На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и др.

По време на поднасянето на венците бяха освиркани премиерът Желязков и представители на Продължаваме промяната - Демократична България, пише novini.bg.

