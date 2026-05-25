Радев обсъди партньорството със САЩ с висш US дипломат

снимка: МС

Стратегическото партньорство на България със САЩ е било тема на среща на премиера Румен Радев с Артър Милик - помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в американския Държавен департамент.

Срещата е проведена в сградата на Министерския съвет по-рано днес, предаде БНР.

В краткото съобщение на правителствения пресцентър се казва още, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях.

Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп и че очаква САЩ да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летище "Васил Левски". От своя страна премиерът е настоял бързо да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани.

