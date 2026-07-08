Радев обсъди с премиера на Чехия разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката

снимка: МС

Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата, посочват от МС.

Редактор "Екип на Петел",

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