снимка: МС

Премиерът Румен Радев очаква, че възможно най-скоро цените на горивата ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол. Министър-председателят говори пред журналисти, след като участва в откриването на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), предаде БТА.

Цените на петрола се понижиха с над 2 % в азиатската търговия, след като САЩ и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, предаде Ройтерс.

Цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси, защото те работят с закупен вече нефт на други цени, посочи Румен Радев.

Премиерът Радев отбеляза, че примирието е много е крехко. Има и трета държава – Държавата Израел, която също преследва своите цели, тя действа независимо от САЩ. Очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва и Израел и двете воюващи страни - САЩ и Иран, и да намерим трайно решение, коментира министър-председателят.

Редактор "Екип на Петел",

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