Радев очаква САЩ да поискат удължаване на престоя на самолетите им у нас

Булфото

Премиерът Румен Радев очаква Съдинените щати да поискат удължаване на престоя на летище "Васил Левски" в София на самолетите-цистерни на американските Военновъздушни сили.

Министър-председателят каза това в началото на днешното правителствено заседание, както и уточни, че е обсъждал темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пийт Хегсет, предава БНР.

В началото на правителственото заседание Радев уточни, че военните самолети-цистерни имат разрешение да пребивават на летището в София до края на месеца. Затова очаква американската страна, която е наш стратегически партньор и съюзник, да поиска удължаване на този срок.

"В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев.

Премиерът коментира и анонсираната административна реформа, която се залага в новия бюджет на страната.

"Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани", допълни премиерът.

По думите му, предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена.

"Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, а също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване", каза още Радев.

Премиерът обяви още, че вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет за подготовката на "Евровизия" у нас през следващата година.

"Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси", заключи Радев.

