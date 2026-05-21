Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ
снимка: БАБХ
Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, научи БНР.
Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.
Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.
Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.
Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители.
