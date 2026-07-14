Радев от Париж за санкциите срещу Русия: За първи път България открито защити националния си интерес

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"За първи път България открито защити своя национален интерес", заяви министър-председателят Румен Радев от Париж по повод решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия.

Министър-председателят е във френската столица по покана на френския президент Еманюел Макрон. Той ще присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция, пише novini.bg.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза още премиерът.

По думите му Европейският съюз е силен само когато са силни и неговите държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, каза премиерът.

На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.

Редактор "Екип на Петел",

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