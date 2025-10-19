реклама

Радев отиде в Смолян с личния си автомобил и бе посрещнат с аплодисменти

19.10.2025 / 16:48 1

Снимка Булфото

Държавният глава привлече вниманието върху себе си с това, което направи.

Президентът Румен Радев пристигна в Смолян с личния си автомобил и бе посрещнат с аплодисменти, предаде репортер на "Фокус".

Заедно с него е и съпругата му Десислава Радева.

Припомняме, че президентът на Република Унгария г-н Тамаш Шуйок е на посещение в България. По-рано Радев и Шуйок посетиха Бачковския манастир.

 

MrBean (преди 40 минути)
Рейтинг: 192821 | Одобрение: -1984
Що не иде със самольота? Сърдитко-Петко! Никой не му е вземал колата,нито тази която обгрижва секретарката на Слав. Да не се прави на ощипана мома.

