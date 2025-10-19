Радев отиде в Смолян с личния си автомобил и бе посрещнат с аплодисменти

Снимка Булфото

Държавният глава привлече вниманието върху себе си с това, което направи.

Президентът Румен Радев пристигна в Смолян с личния си автомобил и бе посрещнат с аплодисменти, предаде репортер на "Фокус".



Заедно с него е и съпругата му Десислава Радева.



Припомняме, че президентът на Република Унгария г-н Тамаш Шуйок е на посещение в България. По-рано Радев и Шуйок посетиха Бачковския манастир.

