Радев покани Дара в Министерския съвет за организацията на „Евровизия 2027“

Булфото

Министър-председателят Румен Радев покани певицата DARA и нейния екип на среща в Министерския съвет тази седмица. Целта на разговора е да се обсъдят възможностите и финансирането за домакинството на България на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г., цитира Евроком.

Поканата идва след историческата победа на изпълнителката на тазгодишния финал във Виена с песента Bangaranga. Финансовият министър Гълъб Донев вече обяви, че в държавната сметка за 2027 г. ще бъде предвидено отделно перо за музикалния формат. Той допълни, че Бюджет 2026 се изготвя без вдигане на данъците, въпреки критиките на премиера към предишната власт за оставени неразплатени сметки.

По време на визитата си в Германия на 18 май за среща с канцлера Фридрих Мерц, Радев поздрави БНТ и екипа за таланта и професионализма. Той подчерта необходимостта от ранна подготовка, за да се гарантира достойно представяне на страната, и определи домакинството като огромен шанс в ново направление.

Държавата започва официална подготовка за събитието, като Министерският съвет трябва да създаде необходимата организация. Министърът на културата Евтим Милошев, който има дългогодишен опит като телевизионен продуцент, заяви по БНТ, че България има възможност да реализира продукция на нивото на австрийското домакинство. По данни на изданието Eurovision Spot съществуват два варианта за дати на конкурса през 2027 г. – между 11 и 15 май или между 18 и 22 май.

