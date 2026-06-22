Радев пред МВФ: Правителството работи за промяна на икономическия модел

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Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, които да подкрепят модернизацията на страната. Това е заявил министър-председателят Румен Радев на среща с управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на фонда за България Фабиан Борнхорст, съобщиха от правителствената пресслужба.

По време на разговора са били обсъдени перспективите пред българската икономика и нужните реформи за повишаване на конкурентоспособността. Премиерът е подчертал, че България е сред страните в ЕС с най-нисък публичен дълг, но това не бива да е успокоение, тъй като през последните години страната е сред държавите членки, теглили най-много кредити. Само преди седмица Радев коментира, че няма да приема съвети от хората, изтеглили 20 млрд. лв. дълг.

„През последните пет години икономическият растеж се формираше основно от стимулирано вътрешно потребление, докато инвестициите и индустриалното производство изоставаха“, е посочил Радев. По думите му е нужна промяна. „Трябва да променим модела на растеж и да върнем инвестициите, производството и износа в центъра на икономическото развитие“, е заявил премиерът.

Още през септември миналата година от МВФ препоръчаха България да затегне фискалната си политика и да се насочи към насърчаване на инвестициите.

Румен Радев е отбелязал, че приоритет на кабинета е намаляването на административната тежест за бизнеса. Като стъпка в тази посока той е откроил системата СИГМА за обществените поръчки, чиято цел е да повиши прозрачността. По-рано тази година, когато обяви, че влиза в политиката, Радев заяви, че целта му е да демонтира олигархичния модел.

Според министър-председателя само чрез устойчив растеж могат да се постигнат по-висока производителност и по-добри доходи. Той е изтъкнал и стратегическото значение на България като мост между Европа и Азия, както и нуждата от подготовка на повече инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри

Редактор "Екип на Петел",

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