Радев призова Унгария да убеди Скопие в конституционните промени

Булфото

Обсъдихме ситуацията в Западните Балкани и разширяването на ЕС. България остава двигател на тези процеси и подкрепяме нашите съседи по европейския път, на държим оценката да се дава на база собствени заслуги. Призовах унгарската страна, която има възходящи приятелски отношения със Северна Македония, да убеди нашите братя, че промяната в Конституцията и Европейският консенсус са неотменимо условие за членство в ЕС.

Това заяви президентът Румен Радев след среща с Тамаш Шуйок, предаде БГНЕС.

„Отлична възможност да продължим конструктивния диалог. Отбелязваме вековните исторически и културни връзки между вашите две страни“, каза Радев.

Партньорството ни е образцово, подчерта той, като посочи: „Унгария е сред водещите чужди инвеститори в нашата страна, стокообменът расте. В рамките на ЕС сме на сходна позиция, че свързаността е важно условия за икономическото развитие.“

„Показателно е сътрудничеството в енергетиката с усилията за нови интерконектори и диверсификация на газовите доставки. Това се отчита с благодарност от унгарската страна“, продължи Радев.

Българският държавен глава благодари за подкрепата на Унгария за присъединяването към Шенген и за опазването н паметта на българските войници от Втората световна война.

„Важно място заема българската общност в Унгария. Благодаря на президента Шуйок, че включи представители на тези организации в своята делегация“, заяви Румен Радев.

„Само преди дни в Унгария българската градинарска традиция беше вписана в регистъра за нематериално културно наследство в Унгария“, уточни той.

Рационална е позицията за мир чрез дипломация в Украйна, каза Радев по още една от обсъдените теми, в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща.

