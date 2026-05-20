Радев разреши дерогация - три газови турбини отиват в Русия

Правителството одобри Проект на Решение на Министерския съвет за предоставяне на дерогация по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014.

По този начин е разрешено транзитното преминаване от Обединеното Кралство през територията на Република България за Руската федерация на промишлени газови турбини, предназначени за нуждите на руския участък на Каспийския тръбопроводен консорциум, предаде OFFnews.bg.

Изпращач на стоката е CHEVRON PRODUCTS UK LTD, Обединено Кралство Великобритания.

Каспийският тръбопроводен консорциум е ключова международна петролопроводна система. Той е основен маршрут за износ на петрол от Казахстан през Русия до Черно море (Новоросийск) и има важна роля за енергийната сигурност на Европейския съюз.

