Радев с първа визита в чужбина

Булфото

Първата визита на премиера Румен Радев ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова.

Тя поясни, че България ще се придържа към принципа всеки един пакет санкции срещу Русия да бъде разглеждан поотделно. Министър Петрова говори след Съвет „Външни работи“ в Брюксел, а това беше първото ѝ участие като министър в него.



Министър Петрова поясни, че премиерът Радев е получил покани от няколко европейски лидери. На въпрос защо е избрал именно Германия за първата си визита, тя отговори:

„Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори, какъвто е Германия, можем имаме активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коща. В крайна сметка се опитваме да намерим начин, по който всички тези възможности за бъдещи негови изяви да бъдат по някакъв начин организирани, но посланието е ясно – че България ще бъде активен европейски партньор“, посочи Велислава Петрова.

България винаги е подкрепяла санкциите срещу Русия, припомни министър Петрова, но добави:

„Нашият подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан поотделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическата щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.

От друга страна нещо, което е важно за нас, е, че санкциите трябва да бъдат координирани с други наши партньори, особено със Съединените щати, защото истинският резултат от санкциите се усеща само тогава, когато имаме единство на глобално ниво, така че ние сме отворени и както винаги сме разглеждали всеки санкционен пакет по начин, по който е важно да бъдат постигнати резултати за най-бързото прекратяване на конфликта в Украйна“.

На въпрос на БНР дали България има готовност да отговори положително на изявленията на изпълнителния директор на „Росатом“ Алексей Лихачов за развитие на съвместни проекти, тя отговори лаконично:

„По никакъв начин не е обсъждано такова желание от руската страна и не е обект на дискусии, в които аз съм участвала, така че не мога да коментирам“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!