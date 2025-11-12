Радев със съболезнователно писмо до Ердоган за самолетната катастрофа

Снимка: Булфото

Държавният глава Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган по повод катастрофата на военнотранспортен самолет C-130 на турските военновъздушни сили в близост до границата между Грузия и Азербайджан, съобщават от Президентството.

При трагичния инцидент загинаха 20 турски военнослужещи.

Българският президент изразява от името на българския народ и от свое име съболезнования на семействата на загиналите, както и съпричастността си с всички работещи на нелекото и отговорно професионално поле на отбраната, добавят от Президентството.

