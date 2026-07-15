Радев се похвали с голям успех в ЕС: Извадихме 3-ма души от санкционния пакет

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България е извадила от 21-ия пакет със санкции срещу Русия трима души, след като ЕС е уважил резервите ѝ. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на кабинета, предава NOVA.

„България даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на страната ни за три физически лица - руският патриарх, собственикът на Лукойл - Алекперов, както и председателят на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части - Махмудов“, заяви премиерът.

По думите му не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите на държавата в различни области, сред които енергетика и транспорт. „Религията не бива да се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора. В тази връзка беше взето и решението България да не участва в консултацията на неформалната Коалиция на желаещите“, обясни още Румен Радев.

Редактор "Екип на Петел",

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