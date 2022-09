Радев се прекръсти и сложи ръка на сърцето си до ковчега на Кралицата

Булфото

Президентът на САЩ Джо Байдън и първата дама Джил Байдън отдадоха почит на кралица Елизабет Втора. Американският лидер се прекръсти и сложи ръка на сърцето си, застанал мълчаливо до ковчега. Със семейство Байдън бе и посланикът на САЩ Джейн Хартли, предаде България он ер.

Американският президент и съпругата му се разписаха в съболезнователната книга.

Това направиха и други световни лидери, сред които и президентът Румен Радев.

Българският държавен глава се поклони пред тленните останки на кралица Елизабет II в Уестминстър хол в Лондон, придружен от съпругата си Десислава Радева и посланика ни в Обединеното кралство Марин Райков.

(1) North Macedonian President Stevo Pendarovski, (2) President of Bulgaria Rumen Radev and his wife Desislava Radeva, (3) President of Trinidad and Tobago Paula-Mae Weekes, (4) President Jair Bolsonaro of Brazil pay their respects to Queen Elizabeth II at Westminster Hall. pic.twitter.com/5oOzuSHjgw