Радев се среща с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

снимка: Президентство

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!