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Радев се среща с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

06.07.2026 / 13:40 0

снимка: Президентство

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция.

 

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