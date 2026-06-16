Радев се среща с представители на транспортния бранш

Снимка Булфото

Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша.

Според бизнеса през последните месеци разходите им са се увеличили значително основно заради по-скъпите горива.

Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките, пише novini.bg.

От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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