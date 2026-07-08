Радев се срещна и със Зеленски в Анкара

снимка: МС

Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски.

Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също са били сред акцентите на срещата.

Редактор "Екип на Петел",

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