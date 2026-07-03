Радев ще наложи резерви към 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия

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Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от „Демократична България" дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции.

„Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Румен Радев, а думите му бяха посрещнати с ръкопляскания в пленарната зала.

Относно евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил, премиерът коментира, че изобщо не се интересува от личността на руския патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква, посочва БТА.

Що се отнася до резервите към Вагит Алекперов, идването на „Литаско" по тяхна инициатива в България веднага след обявяването на тези мои резерви, е достатъчно показателно, каза Радев. Ефектът е да гарантираме надеждната, устойчива работа на рафинерията в Бургас, защото ако вие говорите с хората, които работят и ежедневно трябва да настройват и поддържат рафинерията, те споделят, че ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от „Литаско", рафинерията е заплашена от спиране, посочи той. Що се отнася до арбитража, ще направя всичко възможно този арбитраж да бъде избегнат, заяви още министър-председателят.

Редактор "Екип на Петел",

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