Радев ще се срещне с ръководството на "Литаско" и "Лукойл"
Булфото
Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“.
Това обявиха от правителствената пресслужба.
Срещата ще се състои днес, 30 юни, от 13 часа.
В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.
След срещата вицепремиерът Пулев ще направи изявление за медиите.
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