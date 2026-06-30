Радев ще се срещне с ръководството на "Литаско" и "Лукойл"

Булфото

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“.

Това обявиха от правителствената пресслужба.

Срещата ще се състои днес, 30 юни, от 13 часа.

В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

След срещата вицепремиерът Пулев ще направи изявление за медиите.

Редактор "Екип на Петел",

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