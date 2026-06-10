Радев след оставката на Кандев: МВР вече е с развързани ръце

Булфото

Дали сме достатъчно за Украйна. Страната ни продължава да търпи социални и икономически щети от тази война. Постигането на мирно решение няма да стане с военни средства.

Това заяви в началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Румен Радев, цитира Блиц.

Ето какво още заяви той в началото на срещата с кадрите от кабинета си пред медиите:

"Призоваваме за всеобхватен реалистичен подход за тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на демократичните институции и отбранителните способности на българската армия, а не наливането на средства в тази война, е реалното средство за отбрана.

Искам да благодаря на пожарникарите, които предотвратиха още по-голяма трагедия на "Челопешко шосе".

В МВР вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността. Чадър няма да има за никого. В МВР има много доблестни мъже.

Въпреки празната хазни, всички системи ще бъдат подсигурени, без орязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме и с прегледите на всички обществени поръчки.

Готвим и мерки за повишаване на събираемостта.

Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент с намаляване с поне 15% на основни стоки за дълъг период. Това не е на гърба на производителите. Ще помоля министърът на земеделието и храните за спешна проверка по казуса все пак, защото производители казват, че биват притискани те да намалят цените си.

Ако реалността се разминава с поетия от веригите ангажимент, българската държава има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направи."

В понеделник изпълняващият длъжността главен секретар на МВР - Георги Кандев хвърли оставка. Той уведоми обществото за решението си чрез пост в профила си в социалната мрежа.

Редактор "Екип на Петел",

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