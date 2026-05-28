Радев след срещата с Фон дер Лайен: Гледаме на ПВУ като на един солиден инструмент за осъществяване на съществени реформи

Стопкадър Нова Тв

Благодаря за поканата и за задълбочения разговор днес в един критично важен момент за Европа. Критично важен момент, в който нашият съюз се нуждае от ясна визия, стабилност, солидни инвестиции в конкурентоспособност, стабилност и сигурност, наред със силна политика за сближаване и обща селскостопанска политика за гарантиране на сигурността и благоденствието на нашите граждани. Това заяви премиерът Румен Радев след края на срещата му с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Тази среща се провежда в много интересен за България момент. България винаги е имала силен принос към европейската сигурност и е играла важна роля в европейската архитектура за сигурност. Даваме промишлен капацитет и цифрови умения. Моята страна има решаваща роля за предоставянето на стабилност, сигурност и диверсифицирането на енергийните доставки за целия региона на Югоизточна Европа. Имаме и много важна роля за засилването на свързаността във всички области", добави той.

"Най-сетне България има стабилно правителство, ориентирано към реформи и стабилност в енергетиката с ясен дневен ред, стабилизиране на бюджета и предоставяне на условия за стабилен и устойчив икономически растеж, за укрепване на върховенството на закона и изкореняването на корупцията. Също - да сме отговорни за предоставянето на повече способности за сигурност и отбрана за целия ни регион", заяви министър-председателят.

"За нас ПВУ не представлява просто един източник на финансиране. Гледаме на този план като на един силен и солиден инструмент за осъществяване на съществени реформи", изтъкна още Радев, като подчерта, че България е силно амбицирана да навакса натрупалото се забавяне по Плана и да спази всички срокове до края на август т.г.

„Днес обменихме мнения по редица стратегически приоритети, за да осигурим дългосрочен просперитет и споделена сигурност”, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Тя отбеляза напредъка на страната ни в сферата на борбата с корупцията и подчерта важността от създаването на Антикорупционна комисия.

„Приветствам това, че законодателният процес вече е в ход. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се укрепи позицията за успешни разследвания. С тези стъпки ще се отблокират близо 370 милиона евро преустановено временно финансиране за България”, посочи Фон дер Лайен.

„Обсъдихме още геополитиката и имаме общи виждания за кризата в Близкия изток, както и агресията в Украйна. Ще окажем подкрепа в размер на 3,2 милиарда евро по SAFE и сме готови да сключим споразумение за кредита”, заяви председателят на ЕК.

Тя отбеляза, че изминалата година и била изключително важна за България, с оглед на ползите от влизането ни в еврозоната, с което се улесняват плащанията и пътуванията на хората. „Двама от трима българи смятат, че преходът към еврото е бил гладък и ефективен, а това е наш общ успех”, подчерта тя.

Председателят на ЕК поздрави Румен Радев за победата на парламентарните избори и отбеляза, че това ще донесе силно необходимата стабилност за българския народ. „Обсъдихме предстоящите реформи и програмата ни NextGenerationEU, която дава реални резултати, а България вече е получила близо 3,3 милиарда евро като финансиране. Има обаче краен срок- август 2026 г., така че целта е да се отблокират ресурсите дотогава”, каза Фон дер Лайен.

Другата важна тема, която е била обсъдена на срещата, е за българската енергийна система. „Ще се засили частта с печалбите на българския енергиен холдинг. ЕКще подкрепя България и региона по линия на Фонда за справедлив преход. Общо 1,2 милиарда евро са планирани за чисти енергийни инвестиции в страната”, каза тя.

По думите ѝ България се нуждае от дългогодишен бюджет, който да защитава и подкрепя гражданите.

