Радев в Берлин: България е страна със значителен потенциал

Стопкадър Фейсбук, Министерски съвет на Република България

България е страна със значителен потенциал. Това каза премиерът Румен Радев на съвместна преконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

Запознах канцлера Мерц със социално-икономическото развитие на България през последните години и с резултатите от проведените преди месец извънредни парламентарни избори, заяви Радев.

Премиерът благодари на канцлера Мерц за поканата и топлото посрещане. За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин, посочи Румен Радев.

Тук сме, защото вярваме, че България и Германия могат да отворят нова страница в нашите отношения. Ние винаги сме разчитали на Германия и ще продължим да разчитаме, заяви Радев.

По думите му, България и Германия могат да допринасят много повече, отколкото в момента, за европейската отбрана, пише novini.bg.

Работим по тези въпрос, Освен Райнметал, има потенциал в много подобни проекти, посочи премиерът.

