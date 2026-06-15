Радев в Шумен: Денонощно се работи по бюджета за 2026 г., надявам се до края на юни да е готов

кадър: МС

Правителството работи изключително усилено по структурирането на Бюджет 2026, ситуацията е много сложна. Пари в хазната няма, и после - всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат, не могат повече да се декапитализират държавни дружества, защото след няколко поредни такива декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние, държавата вече няма какво повече да вземе от тях. Някои от тях дори взимат кредити, за да изпълняват капиталовата си програма, обясни премиерът. Всички тези трикове с прехвърляне на разплащания на договори от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджета като стойност. Това заяви премиерът Румен Радев в Шумен при официалното прерязване на лентата за новите производствени мощности в най-големия у нас завод за производство на алуминиеви валцови и пресовани продукти, предаде БГНЕС.

В момента работим в две посоки - повишаване на събираемостта с редица мерки, и ограничаване на разходите, - всичко това ще чуете, когато бюджетът бъде представен, надявам се до края на този месец, допълни Радев.

Няма как да стане от такъв висок дефицит да слезем на три процента изведнъж, и то с малко или без заеми, както ни съветват хората, които миналата година изтеглиха над 20 милиарда нов дълг, заяви премиерът.

Споразумението между САЩ и Иран е дългоочаквано, всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, очаквам разумът да надделее, заяви още Радев.

Редактор "Екип на Петел",

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