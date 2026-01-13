реклама

Радев връчва утре мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

13.01.2026 / 12:04 0

Булфото

На 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на  чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - „Продължаваме Промяната-Демократична България“.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

