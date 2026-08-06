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Радев за случая в Банско: Чуждите политици да се запознаят с фактите, преди да заклеймяват България!

06.08.2026 / 09:38 4

Булфото

Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Това заяви премиерът Румен Радев по повод инцидента от 2 август, при който възникна словесно напрежение между италиански и български младежи в Банско, предаде "Фокус"

Случаят предизвика сериозен отзвук в Италия, където към него реагираха както институции, така и представители на политическите среди. Италианският външен министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички детайли около инцидента. Вчера МВР заяви, че чуждестранните туристи са били провокаторите на словесния сблъсък, както и че срещу тях е имало множество подавани сигнали, а накрая са оставили и щети за 15 хиляди евро в хотела, в който са отседнали. 

Премиерът Радев подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии.

"Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", посочи той. По думите му традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

"Винаги реагираме. Както е случаят и вчера - ние сме реагирали и сме осъдили езика на омразата", заяви министър-председателят. Той призова всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.

"Да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение“, допълни Румен Радев.

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Коментари
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2134 (преди 27 минути)
Рейтинг: 4724 | Одобрение: 1039
"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни."    Това важи и за българските политици
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Готин (преди 34 минути)
Рейтинг: 2217 | Одобрение: -733
Другарю чорап ,така с мънкане не се защитават Българите и Българските интереси.Ако беше нещо за путлеристан щеше да се хвърлих в две гърди напред.Тук трябва да излезеш смело/ако въобще можеш/ и да натриеш носовете на гадните чифути защото според тях те винаги са невини и с много високи привилигеии , а останалите са втора класа.Така че се стегни събери информация от службите и защити страната ни подобаващо.
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уйчо (преди 50 минути)
Рейтинг: 136944 | Одобрение: 9939
Аз съм виждал евреин да плаща мизерна сметка от пет лева, като къса банкнотата на две и я хвърля на зямята и плюе като камила.
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 644487 | Одобрение: 127582
Чуждите политици са членове на Шалом и като защитници на евреите да платят щетите от техните джобове.....Ама надали ! Кога сте виждали евреи да си плащат ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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