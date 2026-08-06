Радев за случая в Банско: Чуждите политици да се запознаят с фактите, преди да заклеймяват България!

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Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Това заяви премиерът Румен Радев по повод инцидента от 2 август, при който възникна словесно напрежение между италиански и български младежи в Банско, предаде "Фокус"

Случаят предизвика сериозен отзвук в Италия, където към него реагираха както институции, така и представители на политическите среди. Италианският външен министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички детайли около инцидента. Вчера МВР заяви, че чуждестранните туристи са били провокаторите на словесния сблъсък, както и че срещу тях е имало множество подавани сигнали, а накрая са оставили и щети за 15 хиляди евро в хотела, в който са отседнали.

Премиерът Радев подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии.

"Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", посочи той. По думите му традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

"Винаги реагираме. Както е случаят и вчера - ние сме реагирали и сме осъдили езика на омразата", заяви министър-председателят. Той призова всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.

"Да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение“, допълни Румен Радев.

Редактор "Екип на Петел",

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