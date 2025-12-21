Ради Здравков: Всички се молим за Любо Пенев

Стопкадър Sportal.bg

България се обедини в подкрепата си към Любослав Пенев.

Легендата на ЦСКА Радослав Здравков изрази надежда, че Любослав Пенев ще се пребори с коварното заболяване и отново ще започне пълноценна работа. Бившият атакуващ полузащитник на "армейците" се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Ел Голеадор, който провежда своето лечение в Германия.

"Не съм от хората, които обичат да приказват много. В момента всяка една дума е излишна. Самият факт, че толкова много хора, не само днес, са съпричастни с коварната болест на Любо Пенев. Сигурен съм, че с подкрепата на всички, и най-вече със своя характер, той ще пребори болестта и отново ще започне пълноценно да работи.

Любо Пенев държи много на професионализма и дисциплината, и може би затова постигна тези успехи. Всички се молим за него", сподели Здравков, пише Sportal.bg.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!