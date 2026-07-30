Ради Здравков празнува 70-годишен юбилей

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Легендата на родния футбол Ради Здравков празнува днес своя 70-годишен юбилей. Като футболист той е ставал шампион с родния си Локомотив София и три пъти с ЦСКА. С армейците вдига също три Купи на България и два трофея в турнира за Купата на Съветската армия. Стига и до полуфинал в турнира за КЕШ, където бележи третия гол от дузпа при епичната победа с 4:3 над Байерн.

Здравков оставя и дълбока следа в националния отбор на България. Той участва в четирите мача на държавния тим на Световното първенство в Мексико през 1986-а, когато за първи път нашите излизат от групата си и участват в елиминационната фаза.

Като треньор Ради води Спартак Варна в елита през сезон 1998/1999, а през 1999/2000 връща Черно море в групата на майсторите след 6-годишно отсъствие.

През този век още три пъти е треньор на "соколите" - през пролетта на 2004-та в елита, през сезон 2005/2006, когато ги връща в групата на майсторите и през пролетта на 2008-а отново в елита.

Екипът на "Петел" честити юбилея на Ради Здравков и му пожелава здраве, дълголетие и щастливи мигове, отдадени на любимите хора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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