Радо е изправен пред сложна дилема в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Най-новият ерген Радо е заслепен от две жени в "Ергенът: Любовта в рая".

Борсовият трейдър ще трябва да избира между Натали и Лили Естер.

Той смята, че и двете имат страхотни качества.

Натали се приближала повече до него като възраст, а Лили била по-зряла.

Лили е луда и откачена глава, и бих се впуснал с нея в приключение. Докато Натали е по-спокойна и хармонична, което също е страхотно за едно семейство. Нямам представа какво ще правя. Все пак съм в рая, пеят много птички, и нека да ми попеят на ухото, за да избера с коя да си тръгна, обобщи по БТВ Радо.

Пред танцьорката Лили той призна, че крои планове къде да живее занапред.

Идеята му е това да стане в село до родния му град Варна. Там се намирала стара къща на баба му, но парцелът бил голям и в него можел да постави и сгъваема къща.

Дрлугият вариант е да прати баща си и майка си да живеят на село, и да му освободят големия си апартамент в морската столица, тъй като неговия е по-малък.

