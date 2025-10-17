Радо за Шермин: Не бих излязал с такава жена в реалния живот

Кадър БТВ

„Ергенът: Любов в рая“ винаги успява да изненада. С новите и неочаквани интереси, които се зараждат между участниците. Двойки, привидно изглеждащи „стабилни“ в отношенията си, внезапно променят желанията си един към друг си, насочвайки се към нови връзки, пише https://ladyzone.bg.

Доскоро Шермин показваше подчертано влечение към Красимир. Но тъй като бизнесменът не успя да отговори на високите ѝ очаквания, логично, тя се насочи към друг - Радо.

Двамата излизат на романтична среща. Но новият участник, подобно на Краси, бързо се сблъсква с безброй претенции и крайни изисквания.

Първото недоволство от страна на Шермин идва от мястото – тя не одобрява гръцкия ресторант, в който Радо я води. Той е твърде „обикновен“ за „изтънчения“ вкус на младата жена. А още по-голямо разочарование у нея предизвиква фактът, че тоалетната на заведението, която иска да посети, е външна.

Дотолкова е огорчена от това, че Радо, воден от най-добро желание, решава да я заведе до въпросното място на ръце. „Знаех, че няма да ѝ хареса, затова реших да го направя“, споделя борсовият трейдър.

Шермин е придирчива и по отношение на храната, но наличието на морски дарове като стриди, морски мекотели и таралежи оставя у нея известно чувство на задоволство. Но следва още едно огромно разочарование - в ресторанта няма сомелиер!

Как протече срещата между двамата участници и защо в крайна сметка Радо категорично заяви, че в реалния живот никога не би излязъл с подобна жена – вижте във видеото:

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!