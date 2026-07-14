Радомир Чолаков: КЗК спипа 4 картела при проверки

Кадър бТВ

Шефът на КЗК Радомир Чолаков разкри, че са спипали 4 картела при проверки. Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на гражданите с необосновано високи цени. Много коментатори по телевизиите, когато стане въпрос за проверки, много започна да им хареса да използват думата „атомна бомба“, която задължително трябва да бъде хвърлена произволно. Най-силното правомощие на КЗК е да налага глоби в размер от 10% от оборота на дадена фирма, а не да хвърля атомни бомби. Това заяви пред БТВ заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.

"В млечния сектор установихме, че има концентрацията на едно предприятие господстващо положение е около 70%."

По думите му са предложени 19 мерки за възстановяване нормалната пазарна среда на храните.

А сигналите към комисията - 400% повече от предни години.

"За няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Първият установен картел е за болничните храни. Вторият картел е за IT оборудване. Третият картел е за предоставяне на машини за строителство под наем. Четвъртият картел е отново за доставка на храни в детски градини."

И допълни, че на производител на мас и други продукти, опаковани като масло, имитиращо немско, е било наложена глоба и тя не е била обжалвана, пише novini.bg.

КЗК препоръчва мерки за повече прозрачност и ефективно разходване на публични средства при доставка на нерегистрирани лекарства

"Когато не се даде възможност на малкия и среден бизнес да работи на пазара, тогава се отварят големи нисши и вратата за външни още по-големи играчи, които изместват дори българските", каза Чолаков.

"Когато няма достатъчно производство, трябва да влизат продукти от чужбина с цени, които ние не можем да се изхранваме. А дори големите не могат да покрият целият пазар", коментира зам.-председателят на КЗК.

Редактор "Екип на Петел",

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